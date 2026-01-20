Tragico schianto con il Suv, due fratelli perdono la vita

L'auto è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro una struttura in muratura

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41 che collega Altamura a Laterza. Le vittime sono Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 25 anni. Il primo è deceduto sul colpo. La seconda si è spenta alcune ore dopo al Policlinico di Bari, dove era stata trasportata in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il Suv di grossa cilindrata su cui viaggiavano cinque giovani è uscito improvvisamente di strada, schiantandosi contro una struttura in muratura. L’urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 21enne,

Nell’impatto, la sorella maggiore ha riportato lesioni gravissime, in particolare al torace. Le sue condizioni non hanno consentito il trasferimento in elisoccorso. È stata quindi accompagnata in ambulanza al Policlinico, con un medico rianimatore a bordo che ha tentato a lungo di mantenerla in vita nonostante parametri clinici estremamente compromessi. Il decesso è sopraggiunto dopo il ricovero.

Incidente fratelli Bigi, ci sono anche tre feriti

Nello stesso incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 27 anni, tutti passeggeri dell’auto. Due di loro sono stati ricoverati all’Ospedale della Murgia, mentre il terzo è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Le diagnosi parlano di politraumi e di un percorso di cure che richiederà tempi lunghi. Il veicolo è andato completamente distrutto e per estrarre gli occupanti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti. La comunità di Altamura è sotto choc. Il sindaco Antonio Petronella ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie. “La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA