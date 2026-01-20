Tragico schianto con il Suv, due fratelli perdono la vita

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41 che collega Altamura a Laterza. Le vittime sono Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 25 anni. Il primo è deceduto sul colpo. La seconda si è spenta alcune ore dopo al Policlinico di Bari, dove era stata trasportata in condizioni critiche.
Secondo una prima ricostruzione, il Suv di grossa cilindrata su cui viaggiavano cinque giovani è uscito improvvisamente di strada, schiantandosi contro una struttura in muratura. L’urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 21enne,
Nell’impatto, la sorella maggiore ha riportato lesioni gravissime, in particolare al torace. Le sue condizioni non hanno consentito il trasferimento in elisoccorso. È stata quindi accompagnata in ambulanza al Policlinico, con un medico rianimatore a bordo che ha tentato a lungo di mantenerla in vita nonostante parametri clinici estremamente compromessi. Il decesso è sopraggiunto dopo il ricovero.
Incidente fratelli Bigi, ci sono anche tre feriti
Nello stesso incidente sono rimasti feriti anche altri tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 27 anni, tutti passeggeri dell’auto. Due di loro sono stati ricoverati all’Ospedale della Murgia, mentre il terzo è stato trasferito al Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Le diagnosi parlano di politraumi e di un percorso di cure che richiederà tempi lunghi. Il veicolo è andato completamente distrutto e per estrarre gli occupanti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino
Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti. La comunità di Altamura è sotto choc. Il sindaco Antonio Petronella ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie. “La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.
