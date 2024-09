Incidente e fuga, l’auto era rubata: ferita una donna

Indagano i carabinieri

BELPASSO (CATANIA) – Incidente stradale con giallo lungo al Strada Provinciale 56/I, la Belpasso-Camporotondo, in territorio belpassese. A scontrarsi, questo pomeriggio, due auto: una Fiat 500, guidata da un uomo, ed una Peugeot 108, condotta da una donna.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per soccorrere la donna rimasta ferita e che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna traccia invece del conducente della 500. Subito dopo l’impatto si sarebbe allontanato frettolosamente fra la sciara e le campagne circostanti.

Sul posto sono intervenuti, poi, i carabinieri per effettuare i rilievi dell’incidente scoprendo che la Fiat 500 è risultata essere stata rubata poco prima a San Pietro Carenza. Si spiegherebbe, così, la fuga dell’uomo che attualmente è ricercato dalle forze dell’ordine.