Messina – Grave incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi in autostrada tra Milazzo e Barcellona, in direzione Palermo

Una Mini Country – per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada – ha improvvisamente perso il controllo e, dopo un testacoda, si è ribaltata. Il conducente è stato trasportato al Fogliani di Milazzo per essere sottoposto alle cure del caso.