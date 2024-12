Il motociclista è stato intubato sul posto e trasportato in ospedale in condizioni critiche

MILANO – Incidente in moto a Milano, in coma un quarantenne. L’incidente si è verificato ieri sera in via Gallarate. Il motociclista è stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova in condizioni che i sanitari definiscono molto critiche.

Secondo le prime informazioni, il centauro sarebbe caduto autonomamente. Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un’automedica che hanno dato i primi soccorsi all’uomo che poi è stato portato all’ospedale Niguarda.