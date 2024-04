Incastrato nel vano dell’ascensore, morto sul lavoro un uomo di 31 anni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

CATANIA – Incidente sul lavoro ad Aci Sant’Antonio, dove un uomo è morto in un ascensore nel pomeriggio di giovedì 18 aprile. Per cause ancora da accertare, il 31enne sarebbe rimasto incastrato tra la cabina dell’ascensore e la porta di un piano. Sul posto anche i Carabinieri del comando territoriale.

L’incidente sul lavoro

A dare notizia dell’incidente sul lavoro ad Aci Sant’Antonio è il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, che in una nota comunica di avere ricevuta una segnalazione su un uomo bloccato all’interno di un vano ascensore, in un condominio in via Marchese di Casalotto 55 ad Aci Sant’Antonio.

Per cause in corso di accertamento, un manutentore che lavorava sulla cabina dell’ascensore é rimasto incastrato tra la stessa cabina e la porta di un piano. All’interno dell’ascensore la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale ha trovato una donna in stato di shock.

I sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso dell’uomo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare l’uomo di 31 anni e far uscire la signora dalla cabina ascensore. Sul posto anche i militari del locale Comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri.