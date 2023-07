Tragico incidente sul lavoro, morto un 59enne di Acireale

Sebastiano Palermo era un autotrasportatore. Sarebbe stato travolto dal suo carico per cause in fase di accertamento.

1' DI LETTURA CARLENTINI – Sebastiano Palermo, autotrasportatore di 59 anni originario di Acireale, è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada San Leonardello, a Carlentini (provincia di Siracusa). Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava trasportando ringhiere di ferro da scaricare nell’azienda carlentinese. Iniziate le operazioni per portare giù dal camion la merce, sembrerebbe che il carico lo abbia travolto per cause ancora in fase di accertamento. I pesanti manufatti di ferro sono caduti addosso al 59enne e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare, nonostante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

