Incidente sul lavoro a Termini Imerese: muore un operaio

L'uomo è stato travolto dal crollo di un traliccio. Chi è la vittima

TERMINI IMERESE – Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Termini Imerese, nel Palermitano. E’ successo in contrada Canne Masche, all’interno di un terreno di sua proprietà. In base a una prima ricostruzione della dinamica, Nicasio Moncada, di Sciara, si trovava alla guida di un mini escavatore quando è crollato un traliccio che lo ha travolto.

L’operaio è rimasto bloccato all’interno della cabina del mezzo schiacciata dal traliccio, per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

I soccorsi

L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’operaio. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire le fasi del tragico incidente.

L’incidente a Tortorici

La scorsa settimana un altro incidente sul lavoro è costato la vita a un uomo in provincia di Messina. A Tortorici, una jeep della Forestale con a bordo tre operai è precipitata da un viadotto. Nonostante la strada fosse asciutta – la pioggia era caduta solo nelle prime ore del mattino – il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo. La vittima si chiamava Sebastiano Calà Campana, 61 anni di Tortorici, forestale del gruppo 151 dell’antincendio.