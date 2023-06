Paura a Licata, ubriaco alla guida si schianta contro tre auto in sosta

Per l'uomo è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida

LICATA (AG) – Violento scontro a Licata, in provincia di Agrigento, dove un’auto, una Toyota Rav 4, è finita contro altre tre vetture posteggiate sul ciglio di piazza Linares.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della Toyota sarebbe stato trovato in forte stato di ebrezza. Si tratta di un commerciante licatese di 30 anni, denunciato, in stato di libertà, alla Procura. L’ipotesi di reato contestata è guida in stato di ebbrezza alcolica. Fortunatamente all’interno delle auto tamponate non vi era nessuno.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti la polizia e l’ambulanza. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo che ha riportato qualche contusione.

Riscontrato lo stato di ubriachezza, per il trentenne è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.