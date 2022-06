Incidente: auto cade da una scarpata, un ferito grave

Il conducente sbalzato fuori dall'abitacolo dopo un volo di dieci metri

1' DI LETTURA

CATANIA – Un volo di dieci metri da una scarpata, il conducente sbalzato fuori: è successo ieri notte a Maniace, quando una Fiat Punto guidata da un 23enne è finita fuori strada lungo la provinciale 187 in contrada Sella. Coinvolta anche una ragazza di 17 anni che si trovava sulla stessa auto.

L’incidente, su cui sono ancora in corso gli accertamenti, sarebbe avvenuto in modo autonomo. La 17enne non ha riportato ferite gravi e ha subito chiamato i soccorsi. Appena arrivati, gli operatori del 118 hanno trasportato il conducente prima all’ospedale di Bronte e poi lo hanno trasferito al San Marco di Catania. Le sue condizioni sarebbero ancora preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Randazzo e i Vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo.