Incidente mortale a Giarre, perde la vita un motociclista di 27 anni

La tragedia nella notte. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

GIARRE – Incidente mortale nella notte a Giarre. Un giovane di 27 anni, è deceduto dopo aver perso il controllo di una moto sul ponte Macchia. La tragedia intorno alle due di notte.

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La vittima si chiamava Sebastiano Portogallo, aveva 27 anni e faceva il meccanico a Mascali. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che gli è costata la vita. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che viaggiava a bordo di una moto Benelli Trk 500, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un’auto parcheggiata e poi contro il guard-rail prima di precipitare nel torrente sottostante.

Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.