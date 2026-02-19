Incidente mortale a Parma: perde la vita un 25enne siciliano

Il ragazzo si era trasferito per motivi di lavoro

PARMA – Un 25enne travolto da un’auto sulla statale Asolana, alle porte di Parma, nella serata di martedì 17 febbraio, è morto in ospedale. Dopo l’incidente il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Maggiore, il quadro clinico era parso da subito gravissimo.

Incidente mortale a Parma

Secondo una prima ricostruzione il 25enne era stato investito nei pressi della Certosa di Paradigna, urtato da una Skoda che viaggiava nella stessa direzione. La dinamica è al vaglio della polizia locale: si cerca di capire se la vittima fosse in sella ad una bici o la stesse spingendo.

Il ragazzo, originario della Sicilia, si era trasferito a Parma per lavoro.Più volte i residenti della zona hanno lamentato la pericolosità della strada Asolana per pedoni e ciclisti, sottolineando l’assenza di banchine a lato della carreggiata.