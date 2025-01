In gravi condizioni una 31enne incinta

REGGIO EMILIA – Incidente mortale a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Una donna di 85 anni, probabilmente a causa di un malore alla guida, è morta dopo aver invaso la corsia opposta della carreggiata scontrandosi frontalmente con un’auto sulla quale viaggiava una donna incinta di 31 anni rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo dopo il violentissimo impatto. La 31enne è stata portata all’ospedale Maggiore di Parma e versa in gravissime condizioni.