Incidente mortale sulla A19: identificata la giovane vittima

CALTANISSETTA – Scontro mortale sulla Palermo-Catania. E’ una turista tedesca di 27 anni la ragazza deceduta nell’incidente di questa mattina sulla A19, all’altezza del km 101, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante, guidato da un autista siciliano, e un’auto con tre giovani turisti.

La ragazza viaggiava, come passeggera, con un connazionale che era alla guida e ha riportato ferite non gravi e una 24enne francese trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con la prognosi riservata.

Per soccorrere i feriti è stato necessario prima l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che adesso sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.