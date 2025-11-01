Incidente mortale ad Aci Castello: donna travolta e uccisa da un’auto

La tragedia è avvenuta lungo la Statale 114

ACI CASTELLO (CATANIA) – La tragedia sarebbe accaduta poco dopo le 6 del mattino lungo la Strada Statale 114. Siamo alle porte di Aci Castello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna stava per attraversare la strada quando è stata travolta da un’auto.

Sono seguiti attimi interminabili nel corso dei quali si è atteso l’arrivo del soccorritori del 118. Ma il personale medico, una volta giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sull’incidente indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Inevitabili i rallentamenti al traffico: fatto tuttavia decisamente secondario rispetto all’ennesima tragedia della strada.