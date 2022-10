Incidente mortale a Pedara, la moto va contro un palo

Alfio Presti, 52 anni, gestore di un b&b nella zona di via delle Ginestre, sarebbe morto sul colpo. (Foto Rei Tv)

1' DI LETTURA

PEDARA – Si chiamava Alfio Presti, l’uomo di 52 anni rimasto vittima dell’incidente mortale avvenuto giovedì, in via delle Ginestre, territorio del Comune di Pedara. La notizia era già stata diffusa ieri, ma adesso si aggiungono ulteriori dettagli: secondo la ricostruzione, Presti avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando e sarebbe finito contro un palo della luce. L’uomo sarebbe stato sbalzato via dalla sella e avrebbe sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

A chiarire la dinamica dell’incidente, le telecamere di videosorveglianza della zona. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario giunto sul posto. A intervenire è stata la polizia municipale di Pedara, con il supporto dei carabinieri della stazione locale. Alfio Presti aveva un piccolo b&b e poca distanza dal luogo dell’incidente.