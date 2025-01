Lacrime per l’imprenditore morto sulla Statale 189: “Un grande vuoto”

L'incidente sulla Palermo-Agrigento e il dolore per Alfredo Vario

CALTANISSETTA – Era un imprenditore agricolo che in tanti a Campofranco conoscevano e oggi l’intera comunità è in lacrime per la sua perdita. Alfredo Vario, 53 anni, è la vittima dell’incidente sulla statale 189, la Palermo-Agrigento già tristemente nota per tragici schianti che si sono già verificati in passato.

La dinamica dell’incidente sulla Palermo-Agrigento

Viaggiava a bordo della sua Volkswagen Golf quando è avvenuto il terribile scontro con il furgone su cui si trovavano due operai di Gela. E’ successo all’altezza del chilometro 44,700, vicino al bivio per Muxarello, dove si trova una semicurva. L’impatto si è rivelato violentissimo e Vario è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto, da cui è stato estratto dai vigili del fuoco ormai senza vita.

Le condizioni dei due feriti

I due operai, A.V di 44 anni e C.R di 47, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Il primo è in condizioni più gravi perché ha riportato un pesante trauma cranico. E’ ricoverato al Sant’Elia di Caltanissetta. Il suo collega si trova invece al San Giovanni Di Dio di Agrigento.

Nel paese del Nisseno, in queste ore, in tanti ricordano l’imprenditore per il suo carattere particolarmente affabile. Vario viene descritta come una persona sempre disponibile e ben voluta da tutti. Tra le decine di messaggi di cordoglio c’è anche quello dell’amministrazione comunale.

Il cordoglio

“Partecipiamo con profondo dolore al lutto che ha colpito la nostra comunità per la tragica e prematura scomparsa del nostro concittadino Alfredo vittima di un terribile incidente stradale. In questo momento di grande tristezza – si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Campofranco – ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane nei suoi 53 anni di vita”.

“Il suo ricordo rimarrà vivo”

“La sua improvvisa scomparsa – proseguono – lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, dove Alfredo era conosciuto e stimato da tutti. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori”. E ancora; “Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è stato ricoverato tempo fa ne reparto in cui lavoro, una persona stupenda, educata. Parlava poco, ma con il suo sorriso diceva tanto. Riposa in pace”, scrive Luca.

“Una tristissima perdita per il nostro paese”, aggiunge un’amica. “Una persona buona e positiva che ci mancherà tantissimo”, scrive Marcello. E Angelo conclude: “Sono dispiaciutissimo, che in Paradiso loa ccolgano gli angeli. Consogliane a tutti i suoi cari, siamo vicini alla famiglia”.