Incidente nella zona industriale: muore un 32enne

Nel sottopasso di via Angelo Aiello

CATANIA – Un ragazzo di 32 anni, S. C., ha perso la vita intorno alle 13 di oggi a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel sottopasso di via Angelo Aiello, la strada che porta alla zona industriale di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che confermano il decesso a LiveSicilia.

Secondo quanto si apprende, il giovane viaggiava a bordo di una moto quando, per cause non chiare, si è scontrato con un’autobotte in transito nella sua stessa direzione di marcia. Il 32enne è finito sotto all’autoarticolato e non è sopravvissuto. I rilievi dei vigili urbani sono terminati e la circolazione è tornata regolare.