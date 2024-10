Incidente in scooter in via Plebiscito, muore un ragazzo di 19 anni

L'impatto con un'auto: aperta un'indagine contro ignoti

CATANIA – Mario Giannino, 19 anni, è morto per i traumi riportati in un incidente mortale a Catania. Il ragazzo era su uno scooter guidato da un’altra persona che è stato investito da un’auto, la mattina di giovedì 24 ottobre, ed è stato in agonia per tre giorni prima di morire.

L’incidente mortale a Catania

Mario Giannino era il passeggero di uno scooter che viaggiava in via Plebiscito. Secondo una prima ricostruzione il ciclomotore ha attraversato un incrocio ed è stato investito da un’auto che si immetteva da una strada laterale.

Il giovane 19enne a causa dell’impatto ha fatto un volo di diversi metri ed è caduto sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture multiple.

Giannino è stato subito ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Marco, dove è rimasto per tre giorni prima di morire nella mattina di domenica 27 ottobre al Policlinico Rodolico, in cui è stato trasferito in extremis. Il 19enne lascia i genitori, due fratelli e una sorella.

Sull’incidente è stato aperto un procedimento penale contro ignoti. Il Pm di turno ha sequestrato la salma su cui con ogni probabilità verrà eseguita l’autopsia. La famiglia si è rivolta a Studio 3A e al suo consulente per la Sicilia Giuseppe Nocita per essere assistita nel procedimento e per l’eventuale risarcimento.