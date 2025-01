Ci sono anche due feriti. Sul posto per i rilievi i carabinieri

GUIDONIA – Incidente mortale ieri sera a Guidonia, vicino Roma. È accaduto intorno alle 21.30 in via Maremmana inferiore.

Incidente mortale a Guidonia

Nello scontro frontale sono state coinvolte due auto. La vittima è un 25enne alla guida di una delle macchine. Ferita una ragazza di 22 anni che era nel suo veicolo.

È stata portata in ospedale in codice rosso e non è in pericolo di vita. Ferito anche l’altro automobilista, un romano di 25 anni. Sul posto per i rilievi i carabinieri della tenenza di Guidonia. I veicoli sono stati sequestrati e il conducente ferito è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droghe.

Sempre ieri un altro grave incidente si è verificato in via Casilina nel comune di Palestrina. Coinvolte due auto: una guidata da un ragazzo di 19 anni di Valmontone e un’altra da una romana di 54 anni che viaggiava con la figlia 19enne e un uomo.

L’auto del 19enne ha invaso corsia opposta scontrandosi con l’altra. Tutti e quattro sono stati portati in ospedale, non in pericolo vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Palestrina.