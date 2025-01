Avevano 20 e 17 anni, altri due ragazzi sono feriti

ACQUI TERME (ALESSANDRIA) – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, ad Acqui Terme in provincia di Alessandria, lungo la Strada Statale 30. Due giovanissimi, una ragazza di 20 e un ragazzo 17 anni, sono morti e altre due persone sono rimaste ferite.

L’incidente, secondo i primi accertamenti, sarebbe avvenuto in maniera autonoma. I due ragazzi deceduti e i due feriti erano a bordo di una Fiat Punto e sarebbero finiti contro il guard-rail.

Il conducente dell’auto e il passeggero seduto dietro di lui sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale, le loro condizioni non sarebbero serie. L’automobilista effettuerà i test per accertare che non abbia assunto alcol o droga.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Acqui Terme, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al 118.

