Tragico incidente in moto: un 43enne muore a Isola delle Femmine

È successo sul lungomare. Chi è la vittima

PALERMO – Tragico incidente nella notte a Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un umo di 43 anni ha perso la vita sul lungomare.

Chi è la vittima

La vittima è Girolamo Savasta, di Carini. Si trovava in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, quando ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto. L’impatto si è rivelato violentissimo.

Quando è stato lanciato l’allarme sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il motociclista, ma per lui non c’è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso.

Le indagini

I militari hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica, sul posto non sono state trovate tracce riconducibili ad altri veicoli, si tratterebbe dunque di un incidente autonomo.

Nella notte un altro incidente mortale in Sicilia, tra Augusta e Brucoli. Una vettura con a bordo due giovani fratelli si è schiantata su un muro che costeggia la Strada Provinciale 1. L’impatto ha fatto una vittima: ferito l’altro viaggiatore trasportato d’urgenza in ospedale.