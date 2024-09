La vittima è un uomo di 44 anni

MESSINA – Incidente mortale a Messina: Massimiliano Costa, parrucchiere di 44 anni, è morto nel pomeriggio di martedì 24 settembre in uno scontro tra il suo scooter e un’auto nei pressi della Villa Mazzini.

L’incidente mortale a Messina

Alla guida dell’Audi A1 c’era un 34enne. Il conducente del mezzo a due ruote è deceduto dopo essere stato trasferito al pronto soccorso del policlinico. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale per controlli e per i test di alcol e droga.