Incidente mortale a Messina: perde la vita il maestro Scarcella

Dolore per la scomparsa del 56enne, i messaggi

MESSINA – Incidente mortale sulla statale 114 al bivio di Santa Lucia, il maestro di arti marziali Eliseo Scarcella, 56 anni, è morto dopo lo scontro con un’autovettura.

Incidente mortale, la ricostruzione

Il maestro Scarcella procedeva sulla statale 114, sopra la zona di Contesse. L’impatto è stato violentissimo, le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo, ma il 56enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La procura ha aperto un fascicolo sul sinistro, affidato al magistrato di turno Annamaria Arena.

Il dolore a Messina

Non si contano i messaggi di dolore, per la scomparsa di Eliseo Scarcella durante l’incidente. “Maestro Eliseo Scarcella gentile ,educato – scrive Riccardo – amorevole e grande campione di vita. Sarà difficile per la tua famiglia, so quanto era importante per te. Ti voglio bene. Mancherai a tutte quelle persone che hanno avuto il piacere di conoscerti”.

“Il destino – scrive Salvo su facebook – è veramente indegno certe volte. Indegno e cattivo perché porta via da questo mondo persone belle, buone, generose, disponibili. Eliseo Scarcella era una di queste persone!!! La comunità tutta di Giampilieri ha perso una vero amico. Il mondo ha perso un’anima nobile”.