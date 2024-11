Tragico incidente sulla Statale 186 a Monreale: morto un papà di 25 anni

L'auto è finita contro un muro. Chi è la vittima

MONREALE – Un’altra croce sull’asfalto in provincia di Palermo. In un incidente stradale avvenuto a Pioppo, frazione di Monreale, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Emanuele Favaloro. Il giovane automobilista era al volante di Hyundai Atos di cui avrebbe improvvisamente perso il controllo sulla statale 186, all’altezza del chilometro 11. L’uomo, palermitano, era padre di un bimbo di quattro anni, stava tornando a casa alla fine del suo turno di lavoro.

La dinamica

Il mezzo è finito contro un muro: l’impatto si è rivelato violentissimo e il ragazzo ha riportato gravi lesioni. Quando è stato lanciato l’arrme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 25enne all’ospedale Ingrassia in codice rosso.

Le indagini

Le ferite non hanno lasciato scampo a Favaloro, deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del terribile impatto. In base alle prime informazioni, Favaloro stava tornando a casa dal lavoro. Lascia la moglie e un bimbo di quattro anni.

Soltanto due giorni fa l’ennesima tragedia della strada a Palermo. In viale Regione Siciliana un uomo di 66 anni è stato travolto e ucciso all’incrocio con via Perpignano. Si trovava sul marciapiede quando è stato investito ed è poi finito sulla carreggiata, dove un’altra auto lo ha travolto. Per Antonino Cangemi non c’è stato niente da fare. Il conducente di una Smart, un ventenne, è stato iscritto nel registro degli indagati.