 Scontro con un'autobotte: morto motociclista di Gela, aveva 28 anni
Scontro con un’autobotte: muore un motociclista di Gela, aveva 28 anni

Era in sella a una Ducati
LA TRAGEDIA
di
PALERMO – Tragico incidente sulla strada provinciale 6 che da Licata porta a Mollarella. È morto un ventottenne motociclista di Gela, Giuseppe Di Stefano. Era in sella a una moto Ducati R6 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un’autobotte.

Oltre a personale del 118, sul posto è atterrato anche un elicottero del 118 proveniente da Caltanissetta. Per il giovane di Gela non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.

Il conducente dell’autobotte, un ventisettenne di Licata, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Non è in pericolo di vita. Rilievi e indagini in corso da parte di agenti di polizia del commissariato di Licata.

