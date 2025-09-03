Coinvolti due Tir e un'auto: 4 feriti

LODI – Incidente mortale sull’autostrada del Sole, nel Lodigiano. Perde la vita una 21enne e quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono rimasti gravemente feriti. Lo schianto si è verificato nella notte sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole A1 che ha coinvolto due autoarticolati e un’utilitaria. L’incidente tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana.

Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Cremona. La polizia stradale di Guardamiglio sta accertando la dinamica dell’incidente mortale. Sul posto anche i vigili del fuoco.