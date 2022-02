Incidente mortale nel Pisano: perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri

Una ventunenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto alle 22.50 sulla via Volterrana, in località Capannoli, in alta Valdera, nel Pisano.

La giovane, residente a Casciana Terme in provincia di Pisa, era alla guida della sua Toyota Aygo quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo travolgendo un panetto della segnaletica e andando a finire contro il muro perimetrale di un’abitazione. Inutile l’intervento del personale del 118: la 21enne è morta sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pontedera che non escludono la presenza di un animale selvatico sulla strada inducendo l’automobilista a effettuare una manovra repentina per schivarlo in conseguenza della quale la ragazza avrebbe perso il controllo della macchina finendo contro il muro. Sono stati gli abitanti della casa contro il cui muro è andata a urtare l’auto a dare immediatamente l’allarme ma per la ventunenne rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo distrutto non c’era più niente da fare. La procura ha disposto l’autopsia e il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Pisa.