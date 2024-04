Incidente mortale nel Siracusano: Porsche travolge un tunisino

L'uomo era in sella alla sua bicicletta

SIRACUSA – Un 63enne di origine tunisina, che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada Rosolini-Pachino, è morto dopo essere stato investito da una Porsche. Sarebbe questa la prima ricostruzione dell’incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio nel Siracusano.

Incidente, la dinamica

Per cause ancora da accertare l’auto, guidata da un giovane di Rosolini, ha centrato in pieno la bicicletta. Il tunisino era residente a Ispica, nel Ragusano. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.