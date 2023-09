L'impatto in provincia di Firenze. Perde la vita Vittorio Burrafato

2' DI LETTURA

FIRENZUOLA (FIRENZE) – Incidente stradale ieri mattina, domenica 17 settembre, lungo le strade del Mugello, in una frazione di Firenzuola, in provincia di Firenze. A perdere la vita Vittorio Burrafato, 53 anni, medico ortopedico originario di Ragusa.

L’incidente

L’impatto si è verificato lungo la Strada Statale 65, nella frazione di Pietramala. Secondo una prima ricostruzione, il medico era in sella alla sua moto che si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un uomo di 88 anni.

I soccorsi

Le condizioni di Vittorio Burrafato sono apparse subito gravissime. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori e l’arrivo dell’elisoccorso. Sul posto il personale del 118 e, per i rilievi, la Polizia Municipale di Firenzuola, che ha ricostruito quanto accaduto, anche se la dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

Chi era Vittorio Burrafato

Vittorio Burrafato, ortopedico, viveva da molti anni in Toscana. Era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni, e fratello dell’oculista Giorgio Burrafato in servizio all’ospedale di Modica.

Il cordoglio social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social di amici, parenti, colleghi e pazienti: “Non eri solo un medico con cui ho collaborato ma un uomo eccezionale, sempre a disposizione e sempre disponibile per tutto – scrive una collega su Facebook -. Ogni dubbio, ogni consiglio scrivevo a Vittorio e lui rispondeva. Le tue mani dorate hanno fatto molto per noi tutti e il tuo cuore grande ha fatto sì che ti volessimo tutti un sacco di bene. Ora sarai una stella che illuminerà questo cielo triste. Fai buon viaggio caro Doc, un abbraccio fin lassù”.

E ancora: “Sei stato un uomo generoso e bravo – si legge in un post -. Hai aiutato tante persone con il tuo buon cuore e con le tue mani ai rimesso in piedi tante persone che soffrivano. La vita è ingiusta. Ti porterò sempre con me nel mio cuore”.

“Oltre che un bravissimo chirurgo ortopedico Vittorio era una bellissima persona”, si legge ancora. “Mi dispiace tantissimo. Mi ha operata a fine giugno e mi sono trovata benissimo – scrive una paziente-. Che dispiacere, condoglianze alla famiglia”.