Tragico incidente sulla Palermo-Agrigento: due morti e un ferito

Fatale lo scontro tra un furgone e un'auto

PALERMO – Incidente mortale sulla statale 121 Palermo-Agrigento. Nello scontro tra due mezzi hanno perso la vita due persone e una è rimasta ferita. E’ successo all’altezza del chilometro 211+600, nel territorio di Vicari.

L’incidente mortale tra un’auto e un furgone

L’impatto si è verificato tra un furgone, un Iveco Daily riconducibile a un’azienda che lavora nel settore dell’arredamento e una Peugeot 307. I conducenti dei due mezzi sono morti sul colpo, mentre un ragazzo di 27 anni, che si trovava sul mezzo pesante, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Lercara Friddi. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del terribile impatto, l’ennesimo che si registra lungo lo scorrimento veloce. Le generalità delle vittime non sono ancora state rese note.