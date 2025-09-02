Tragico incidente sulla statale, morti due uomini a Lercara Friddi

Padre e figlio hanno perso la vita sulla 189. Chi sono le vittime

PALERMO – Incidente mortale sulla strada statale 189 Della Valle dei Platani, nel territorio di Lercara Friddi. Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto all’altezza del chilometro 7, hanno perso la vita due persone.

Incidente a Lercara, morti padre e figlio

Si tratta di Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio di 68 e 39 anni. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Bmw e una Peugeot, illeso il conducente dell’altra auto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dei due uomini.

Chiuso il tratto di strada

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e le squadre dell’Anas per gestire la viabilità. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. L’incidente a Lercara Friddi ha provocato forti ripercussioni sul traffico. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Quattro vittime in un giorno. A Palermo, nella notte, hanno perso la vita due giovani un altro terribile incidente, avvenuto in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Belgio. Antonio Mazzola, 27 anni e Domenico Schiavo, viaggiavano su una Kawasaki.