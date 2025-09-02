Palermo: i sogni spezzati di Domenico e Antonio, morti in viale Regione

Chi erano il 22enne e il 27enne in sella a una Kawasaki morti in viale Regione

PALERMO – Altre due giovani vite spezzate sulle strade palermitane. Nell’incidente avvenuto nella notte in viale Regione Siciliana sono morti Antonio Mazzola, che aveva compiuto 27 anni proprio ieri, e Domenico Schiavo, che ne avrebbe compiuto 22 il prossimo 27 settembre. Erano in sella ad una Kawasaki.

Chi era Antonio Mazzola, morto nell’incidente a Palermo

La moto era delle sue grandi passioni di Mazzola, assieme al vino. Il giorno in cui l’aveva acquistata aveva condiviso la sua gioia sui social, gli stessi in cui adesso gli amici raccontano solore e incredulità per quanto accaduto. Sull’incidente sono tuttora in corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Sommelier professionista, Mazzola lavorava in un noto ristorante del centro storico di Palermo e a San Nicola l’Arena. Sulle pagine social restano le immagini di una vita quotidiana che si è interrotta, per sempre, sull’asfalto in una notte di inizio settembre, all’indomani del giorno del suo compleanno.

L’incidente a Palermo e il dolore

“Antonio non riesco a crederci – scrive Roberto -. Mi ricordo quando giocavamo insieme a pallone, quante risate durante i nostri allenamenti, durante le nostre partite. Spero tu sia già insieme al nostro compagno di squadra Mattia. Riposa in pace, resterai sempre nel mio cuore”.

Domenico Schiavo lavorava in un’agenzia scommesse

Schiavo abitava a Romagnolo e lavorava in un’agenzia di scommesse della zona. Tra le sue foto, quelle di serate spensierate con gli amici, scatti di una giornata qualunque al lavoro in giro per la città. “Domenico, ma cosa è successo? – scrive Flavio -. Ciao amico mio, che la terra ti sia lieve”. E ancora: “Dolce Domenico, non ti dimenticheremo mai. Il tuo sorriso, la tua energia, saranno sempre nel nostro cuore”.

Ennesimo incidente a Palermo: tragico bilancio

A Palermo si tratta dell’ennesimo incidente mortale, dopo un agosto nero sull’asfalto del capoluogo siciliano, con sette vittime. Ventidue dall’inizio dell’anno.