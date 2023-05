Incidente mortale sull’A30: deceduti due adolescenti

Erano a bordo di un'auto che, secondo una prima ricostruzione, ha impattato contro il guardrail

Drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri, 14 maggio, sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, all’altezza dello svincolo di Mercato San Severino.

Una ragazza di 14 anni è morta sul colpo perché sbalzata fuori dal finestrino Nella notte è deceduto anche il fidanzatino di 16 anni, che era stato trasportato in ospedale a Mercato San Severino, poi trasferito all’ospedale di Salerno. Ricoverati in gravi condizioni la madre della ragazzina deceduta e il fratellino della 14enne.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’auto guidata dalla donna ha impattato contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi.