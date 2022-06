Incidente, muore a 25 anni sulla Catania-Ragusa

Lo scontro questa mattina alle 6 tra una Nissan e un autocarro, chiusa per qualche ora la SS 194 (foto Franco Assenza)

CATANIA – Un grave incidente questa mattina alle 6 ha causato la morte di un uomo di 25 anni, sulla Statale 194 Catania-Ragusa, all’altezza dello svincolo per Lentini.

L’uomo viaggiava a bordo di una Nissan quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro su cui viaggiavano 2 persone. Il 25enne è morto sul colpo, mentre per le altre due persone coinvolte è stato necessario il ricovero all’ospedale di Lentini.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente della Nissan dall’auto. La strada è stata chiusa al traffico per qualche ora, per poi essere riaperta una volta svolti tutti i rilievi.