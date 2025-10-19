Incidente nella notte sulla A19 all’altezza di Trabia: cinque feriti

Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

PALERMO – Incidente nella notte sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Termini Imerese e Trabia, in direzione del capoluogo. Lo scontro tra tre auto si è verificato intorno alle 3.10 della notte. Cinque i feriti trasportati in ospedale, tra loro anche una coppia che tornava dalla festa di matrimonio del proprio figlio.

Dieci le persone coinvolte nell’incidente che viaggiavano a bordo di una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc. Sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e assistere i feriti. La circolazione ha subito forti rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso.