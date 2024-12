Nella zona ci sono condizioni meteo difficili

Incidente in Norvegia: un pullman con 60 persone a bordo è finito in mare nel nord del paese. Lo riferiscono fonti stampa locali. L’incidente è avvenuto ad Hadsel, nell’estremo nord, in una zona in cui negli ultimi giorni c’è stato molto maltempo.

L’autobus di linea sarebbe parzialmente sott’acqua. Il dispositivo di soccorso sta convergendo su Hadsel con elicotteri e ambulanze.

Sono ancora in corso le indagini sulle cause dell’incidente. Il numero di persone coinvolte e l’entità dei danni resta ancora sconosciuto. Diversi passeggeri sarebbero già stati evacuati in una scuola nelle vicinanze.

La situazione sarebbe particolarmente critica, come ha dichiarato alla tv Nrk Jan Eskil Severinsen, rappresentante del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi: “Le condizioni meteorologiche sul posto – ha detto – sono pessime, sono stati inviati elicotteri di soccorso da Bodø e Tromsø, insieme ad altri servizi di emergenza”.

