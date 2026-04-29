 Incidente a Palermo, 5 feriti: traffico in tilt sulla A29
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Incidente a Palermo, 5 feriti: traffico in tilt sulla A29

Incidente Palermo più a29
Impegnate le squadre dei vigili del fuoco
il sinistro
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1 min di lettura

PALERMO – Grave incidente a Palermo in via Rosario Nicoletti. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco. I particolari.

Incidente a Palermo

Incidente a Palermo, coinvolte 3 vetture e un furgone.

Nell’incidente sono rimaste ferite, in modo lieve, 5 persone e che sono state trasportate ai vicini nosocomi.

Il traffico legato all’incidente si ripercuote sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, dove si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni ed è stato necessario chiudere lo svincolo “Sferracavallo”.

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