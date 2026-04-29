Incidente a Palermo, 5 feriti: traffico in tilt sulla A29

PALERMO – Grave incidente a Palermo in via Rosario Nicoletti. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco. I particolari.
Incidente a Palermo
Incidente a Palermo, coinvolte 3 vetture e un furgone.
Nell’incidente sono rimaste ferite, in modo lieve, 5 persone e che sono state trasportate ai vicini nosocomi.
Il traffico legato all’incidente si ripercuote sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, dove si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni ed è stato necessario chiudere lo svincolo “Sferracavallo”.