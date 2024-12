Nuovo incidente sulla Palermo-Agrigento: scontro tra 4 auto, 8 feriti

L'impatto tra Misilmeri e Bolognetta, traffico in tilt

PALERMO – Ennesimo incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento. Quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, nei pressi del viadotto Coda di Volpe.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia stradale di Lercara Friddi e i sanitari del 118. Otto le persone rimaste ferite nell’impatto, ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi e lungo la statale il traffico è rimasto bloccato per circa due ore su entrambe le direzioni di marcia.

Traffico bloccato per due ore

Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base alle prime informazioni, una delle auto sarebbe uscita di strada invadendo la carreggiata opposta. Gli altri veicoli non sarebbero riusciti a evitarla. Soltanto una settimana fa, sulla stessa strada statale, il tragico incidente che è costato la vita a tre ragazzi di Villafrati, Samuele Cusimano di 21 anni, Ruban Saccio di 25 anni e Domenico Vitale, di 27.

Quest’ultimo è deceduto in ospedale dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime. Nel paese in provincia di Palermo il sindaco ha disposto il lutto cittadino e ha annullato tutti gli eventi natalizi. Oggi, l’ultimo saluto a Ruben Saccio.