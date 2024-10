Incidente a Palermo, auto sfonda vetrina: intervengono i vigili del fuoco

PALERMO – Incidente a Palermo, un’autovettura ha sfondato la vetrina di un’attività commerciale. I particolari.

Incidente a Palermo, auto sfonda vetrina

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Catania, nel pomeriggio, dopo un incidente stradale. Un’autovettura, per motivi in fase di accertamento, ha sfondato la vetrina di un’attività commerciale creando ingenti danni. Alla guida una donna di 71 anni, che ha perso il controllo della vettura.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto è intervenuta anche della Polizia Municipale.