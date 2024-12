Incidente sulla Palermo-Catania: due feriti, tratto di autostrada chiuso

Lo scontro all'altezza di Trabia

PALERMO – A causa di un incidente stradale, è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni, la A19 “Palermo – Catania”. Il sinistro si è registrato tra il chilometro 19,9 ed il km 25,7, all’altezza di Trabia. Lo comunica l’Anas in una nota. Si consiglia agli automobilisti in entrambe le direzioni di bypassare l’autostrada nel tratto compreso tra Trabia e Termini Imerese utilizzando la Statale.

Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, si registrano due feriti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.