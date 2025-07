Inutili i soccorsi

PALERMO- Un uomo di 74 anni, Damiano Raccuglia, è morto in un incidente stradale autonomo schiantandosi a bordo della sua Fiat Panda contro un muro in via Porcelli a Palermo.

Nonostante l’intervento degli operatori del 118 per Raccuglia non c’è stato nulla da fare.