L’incidente sulla Palermo-Sciacca, migliora il bimbo più piccolo

Stabili i due fratellini, sono ancora in prognosi riservata

PALERMO – Migliorano ancora le condizioni del più piccolo dei tre fratellini ricoverati al Di Cristina dopo l’incidente sulla Palermo-Sciacca che è costato la vita ai loro genitori. Il bambino di 4 anni, nelle scorse ore estubato, ha infatti lasciato la Rianimazione e si trova adesso nel reparto di Chirurgia.

Con lui c’è un mediatore culturale

E’ sveglio, ha pronunciato qualche parola e con lui ci sono un mediatore culturale e un tutore. A riabbracciarlo sono stati i familiari di mamma e papà: all’ospedale Di Cristina, infatti, dal giorno della tragedia, a pregare per i tre fratellini rimasti orfani ci sono alcuni parenti della famiglia tunisina che abitava a Ribera, dove il sindaco Matteo Ruvolo ha annunciato di volere avviare una raccolta fondi per dare un aiuto concreto ai piccoli.

Restano invece stabili le condizioni degli altri due bambini, entrambi ancora in Rianimazione con la prognosi riservata. Quello di 8 anni, giunto in ospedale in condizioni più gravi, è già stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

Possibile un nuovo intervento

Nelle scorse ore è stato rimosso il drenaggio, ma i medici non escludono che possa essere rioperato. Bisogna attendere e monitorare l’andamento delle sue condizioni. Lo stesso vale per il bambino di 6 anni, anche lui operato per una frattura al femore e tuttora sedato.

Sarà l’evoluzione delle loro condizioni nelle prossime ore a indicare ai medici del Di Cristina come procedere. Nel frattempo tutta la comunità di Ribera continua a pregare per i tre bimbi, mentre l’amministrazione comunale si occuperà di organizzare i funerali di Walid e Zina Moussa.