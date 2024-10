Lo scontro frontale tra Altofonte e Giacalone

PALERMO – Tragedia della strada sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Un incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Giacalone, al chilometro 13. Sono morte tre persone e tre bambini sono rimasti feriti: sono stati trasportati in ospedale.

I mezzi coinvolti e le vittime

Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti due veicoli. Si tratta di una Merceds classe C e di una Toyota Rav 4. Sulla prima auto viaggiava una famiglia tunisina che abitava in provincia di Agrigento: il terribile impatto non ha lasciato scampo a marito e moglie di 42 e 44 anni.

I bambini, di 4, 6 e 8 anni, si trovavano sul sedile posteriore. Hanno riportato ferite gravissime e per loro è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale Di Cristina di Palermo. Alla guida della Toyota c’era invece un palermitano di 51 anni. Anche lui ha riportato ferite che si sono rivelate fatali: l’uomo è morto sul colpo.

L’incidente sulla Palermo-Sciacca

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e gli uomini dell’Anas che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per permettere i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.