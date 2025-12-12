Tragico frontale, 51enne muore sul colpo: grave il figlio di 9 anni

All'origine dello scontro ci sarebbe un tentativo di sorpasso finito male

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 11 dicembre, in provincia di Potenza. Un impatto frontale tra due automobili ha provocato la morte di un uomo di 51 anni, Giulio Nappi, e il grave ferimento del figlio di 9 anni, entrambi a bordo dello stesso veicolo.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15:30 in località Pantano di Pignola, nei pressi del Ponte delle Tavole, lungo la strada che collega il lago Pantano alla frazione di Pignola. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe un tentativo di sorpasso non concluso correttamente, che avrebbe portato alla collisione frontale tra i due mezzi.

All’arrivo dei soccorsi la situazione si è presentata particolarmente critica. Le due vetture, entrambe danneggiate, occupavano l’intera carreggiata del lungo rettilineo che attraversa la contrada, una zona densamente abitata dell’hinterland potentino.

Incidente Pignola, chi era la vittima

L’auto su cui viaggiavano padre e figlio, una Renault Clio, si è ribaltata su un lato fermandosi al centro della strada, mentre la seconda vettura, una Jeep Renegade, ha riportato la distruzione totale della parte anteriore.

Per il conducente dell’utilitaria i sanitari non hanno potuto fare nulla: il 51enne è infatti morto sul colpo. Il figlio di 9 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Giulio Nappi, residente nella zona e di professione gommista, lascia la moglie, una figlia piccola e il bimbo di 9 anni a cui i medici stanno cercando di salvare la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

