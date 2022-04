Grave incidente sulla Ragusa-Catania: scontro frontale, due feriti

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi

Grave incidente stanotte sulla strada statale 514 Ragusa Catania. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Lancia Delta ed una Fiat Croma: la prima viaggiava in direzione Catania l’altra verso Ragusa. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Le indagini

Sono rimaste ferite due persone, entrambe soccorse dai sanitari del 118 quando è stato lanciato l’allarme. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sono in corso da parte della polizia stradale di Ragusa, intervenuta sul posto.