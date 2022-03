Incidente viale Rapisardi, il saluto degli amici ad Alessandro

Il cordoglio per il giovane morto ieri nel tragico incidente che ha coinvolto una gazella dei Carabinieri

CATANIA – Un’assurda carambola tra un’auto dei Carabinieri a sirene spiegate e una Smart, in viale Rapisardi, si è portata via Alessandro Mineo, catanese di 24 anni. In quel momento Mineo era sul suo scooter ed è morto sul colpo dopo che la gazzella, fuori controllo per lo scontro con l’altra auto, lo ha investito. Dal momento in cui la notizia della sua morte è circolata è iniziato il cordoglio dei suoi amici con messaggi e fotografie lasciati sul suo account Facebook.

Le passioni e gli amici

Come capita a molti adolescenti, Mineo aveva iniziato presto a mettere pezzi della sua vita su Facebook. Foto e messaggi in cui è sempre circondato da amici e amiche, e che ritraggono momenti della sua vita di tutti i giorni. Tra le classiche immagini scattate in comitiva durante qualche serata ci si fa l’idea della vita di un normale ventiquattrenne, impegnato tra il lavoro in un bar, una ricca cerchia di amici e qualche passione: le serate in discoteca, il Milan, i Club Dogo, gruppo di musica rap con cui Mineo ha una foto scattata durante una visita della band a Catania.

Ma a testimoniare la vitalità di Mineo sono soprattutto i messaggi degli amici, che ricordano un’adolescenza passata insieme e il carattere del giovane scomparso. Come Alessia, che scrive in un post: “Hai sempre vissuto nella maniera più umile che possa esistere e il tuo buon cuore lo hai dimostrato a tutti. Ti ho visto entrare in un semplice bar come banconista, un bar così piccolo e quasi sconosciuto, ed arrivare al tuo sogno di lavorare da Prestipino Caffè Epoca e Ernesto. Hai dato solo soddisfazioni alla tua famiglia, dal niente hai raggiunto tutto solo con la tua forza di volontà Nonostante non hai mai vissuto nel lusso. Ho solo ricordi indimenticabili con te. In questo mese abbiamo passato spesso notti a scriverci su quanto avresti voluto conoscere mio figlio Gabriel e quanto avresti voluto la tua famiglia, e portare la tua amata ragazza a casa con te”.

Scrive un ricordo commosso dell’amico anche Christian: “Caro amico, perché proprio a te? Perché la vita è così dura con persone come te? Hai sempre avuto il sorriso sulle labbra e mai una parola di troppo. Abbiamo condiviso tanto in questi anni insieme tra cui la passione per il nostro Milan, che so guarderai da lassù, e rimpiango il fatto che nell’ultimo periodo ci siamo visti poco. Sappi che lasci un bellissimo ricordo in noi, con noi e non ti dimenticheremo mai”.

Un pensiero per Mineo arriva anche da parte di Asja, sotto una foto di gruppo di molti anni fa: “Voglio ricordarti così.. come quando eravamo piccoli, felici e spensierati.. quando una “riunione”, un ingresso ad una serata o una passeggiata alla villa tra di noi era festa.. quando ci siamo incontrati dopo tempo abbiamo gioito insieme dei nostri cambiamenti, tu che come me avevi realizzato i tuoi sogni e ne abbiamo condiviso la gioia(noi sappiamo).. sembra sia stato ieri.. e tu che adesso non ci sei più.. stai lasciando un vuoto a tutti.. non me lo spiego, ma ti assicuro che non morirai mai nel cuore di chi ti vuole bene. Arrivederci amico mio”.