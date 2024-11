Coinvolte due vetture

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – A causa di un incidente, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Due feriti.

Incidente sulla statale 113

Per cause in corso di accertamento, il sinistro avvenuto al km 200,000 ha coinvolto due autovetture e due persone sono rimaste ferite.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi ed i soccorsi dei feriti.