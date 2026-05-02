Incidente stradale a Catania, trovato con la droga: 33enne arrestato

Coinvolto in uno scontro tra auto e moto, aveva con sé marijuana e cocaina

CATANIA – Coinvolto in un incidente stradale, viene trovato in possesso di droga: arrestato un 33enne. I carabinieri, mentre si dirigevano in via Capuana per una segnalazione, sono intervenuti all’incrocio tra via Pirandello e via Torino dove avevano assistito a uno scontro tra un’auto e una moto.

Arrestato per droga

Dopo aver prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del 118, i militari hanno identificato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. Durante i controlli, il 33enne è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana e una dose di cocaina. La sostanza è stata sequestrata.

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato.