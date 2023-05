Incidente stradale a Vittoria, un ferito grave: è in ospedale

Mistero sulla dinamica (foto Franco Assenza)

VITTORIA (RAGUSA) – Incidente stradale a Vittoria, in provincia di Ragusa. L’incidente si è verificato sulla ex strada provinciale 16, in contrada Alcerito. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato un cittadino extracomunitario per terra in un terreno adiacente alla strada, al di là di una recinzione, e un vecchio scooter sulla strada.

L’extracomunitario, che aveva una profonda ferita alla testa, è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Vittoria in condizioni gravi. le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente.