Una vettura ha sfondato il guardrail

Incidente stradale nella notte lungo la Cilentana tra gli svincoli di Agropoli nord e sud, ferite tre persone, tra cui una bambina.

Il sinistro, che si è verificato intorno alle ore 2:30, ha visto coinvolte tre auto: una Fiat 500 L, una Jeep Renegade e un’Audi. L’impatto è stato molto violento e l’Audi ha sfondato il guardrail rimanendo sospesa sul ciglio della strada.

Nell’impatto sono rimasti feriti un 35enne, che ha riportato la frattura della tibia e problemi alla milza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, così come una ragazza di 20 anni di Castellammare di Stabia che tornava da una festa. In ospedale è finita anche una bimba che, però, fortunatamente non ha riportato ferite.

I carabinieri di Agropoli dovranno ricostruire la dinamica dello scontro.